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9:50, 4 июля 2024 года Из-за пожара в многоэтажке под Орлом пришлось эвакуировать четырех человек ЧП случилось в городе Ливны на улице Селищева.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Утром 3 июля в многоэтажном доме на улице Селищева в Ливнах произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, огонь охватил балкон одной из квартир на втором этаже. Возникла угроза распространения пламени на другие квартиры и балконы.





На месте работали сотрудники 7-й пожарно-спасательной части и 8-й пожарной части. Они сформировали звено газодымозащитников, чтобы эвакуировать людей и ликвидировать очаг возгорания. Удалось спасти четырех человек.



В результате пожара был частично поврежден балкон. Пострадавших нет. Причину ЧП устанавливают специалисты.





