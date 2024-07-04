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12:00, 4 июля 2024 года

В песчаном карьере под Орлом нашли древесину возрастом 163 миллиона лет

Фрагменты ископаемых деревьев изучают ученые.

Фото: пресс-служба ОИЯИ

В Орловской области обнаружили образцы древесины, которым 163 миллиона лет. То есть эти деревья были современниками динозавров.

Уникальная находка привлекла внимание ученых Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). Они установили, что доисторические деревья могут превращаться в кристаллы, которые в перспективе станут основой для технологий будущего. Об этом пишут "Известия".

По мнению ученых, когда-то на этом месте существовал океан. Морские донные осадки обеспечили естественную консервацию древесины, благодаря чему она сохранилась на протяжении столь длительного времени. 

В орловском карьере исследователи также собрали образцы "конкреции пирита", возраст которых сопоставим с возрастом реликтовых деревьев.
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