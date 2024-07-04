Орловский священник вновь побывал на передовой

Отец Александр посетил штурмовое подразделение в Луганской области.
Фото: отец Александр Кузнецов
Очередную поездку на линию фронта совершил благочинный храмов Болховского округа протоиерей Александр Кузнецов. Он доставил груз в одно из штурмовых подразделений в Луганской области.
Военнослужащим отец Александр привез строительные инструменты, эвакуационные носилки, маскировочные сети, медикаменты и другое оборудование. После этого он отслужил молебен, а все желающие бойцы смогли исповедоваться и причаститься.
Сбор гуманитарной помощи для российских военных продолжается.