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20:38, 3 июля 2024 года Потребителям горячей воды от котельной на Авиационной в Орле сделают перерасчет Время работ было увеличено.





Потребителям горячей воды от котельной на Авиационной, 1 в Орле сделают перерасчет за недопоставку ресурса. Об этом в рамках прямого эфира в "ВКонтакте" рассказал губернатор Андрей Клычков.



В данный момент продолжается реконструкция котельной. После проведения земляных работ и вскрытия сетей объем работ вырос, поэтому продлено отключение горячего водоснабжения.



Подрядной организацией совместно с "Орелгортеплоэнерго" принимаются все меры для скорейшего завершения работ, подчеркнул губернатор.





