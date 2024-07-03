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20:26, 3 июля 2024 года Ближайшие дни районов в Орловской области пройдут без салютов Это обусловлено мерами безопасности.





Ближайшие дни районов в Орловской области пройдут с ограничениями. Это обусловлено мерами безопасности. Об этом в ходе прямого эфира в «ВКонтакте» заявил губернатор Андрей Клычков.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "Мы сейчас не будем согласовывать проведение салютов во всех районах, поэтому отдельные дни районов, которые у нас на лето выпадают, будут в таком – укороченном – формате". 3 июля в ходе заседания оперативного штаба региона обсудили обеспечение безопасности при праздновании Дней Корсаковского, Троснянского, Новосильского, Болховского, Сосковского, Мценского районов и города Мценска. Ряд поручений по усилению мер безопасности уже дан, но руководству районов дали дополнительные рекомендации по подготовке и проведению праздников.





