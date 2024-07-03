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20:41, 3 июля 2024 года Следователи и спасатели вышли на совместное патрулирование орловских пляжей Отдыхающим, которых в аномальную жару стало больше, напоминают правила безопасности.







Следователи и спасатели вышли на совместное патрулирование орловских пляжей. Отдыхающим, которых в аномальную жару стало больше, напоминают правила безопасности.



Жителям региона напоминают, что купаться можно только на разрешенных пляжах. Их в области 39. Список опубликован на сайте регионального управления МЧС. Эти места оборудованы для купания, а рядом дежурят спасатели.



В июне на воде случилось восемь происшествий, шестеро утонули. По каждому случаю гибели людей проходят следственные проверки. В ряде фактов люди находились в состоянии алкогольного опьянения.



Спасатели призывают не купаться в нетрезвом виде, не сидеть долго в воде и особенно внимательно следить за детьми.





Татьяна Тимохина



