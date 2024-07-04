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8:45, 4 июля 2024 года В Орловской области и.о. директора МУП "Коммунальщик" заподозрили в мошенничестве Ущерб предприятию составил 230 тысяч рублей.





В Свердловском районе и.о. директора МУП "Коммунальщик" заподозрили в мошенничестве. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ и УМВД России по региону на основании постановления органов прокуратуры.



Как рассказали в областном СУ СК России, предварительно установлено, что подозреваемая предоставляла в бухгалтерию предприятия поддельные товарные накладные на общую сумму 230 тысяч рублей о ремонте оборудования предприятия, которого фактически не было.





Артем Ежаков



