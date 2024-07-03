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16:29, 3 июля 2024 года Студенты и преподаватели Президентской академии в Орле отправили гуманитарную помощь в зону СВО Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС формирует конвои с посылками практически с самого начала СВО.





Орловцы стали надежным тылом для участников СВО. Гуманитарные конвои отходят регулярно.



Поддержать солдат – основная задача. Понимают это и студенты, и преподаватели Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС. Они вновь собрались, сформировали и отправили очередной грузовик с гуманитарной помощью в зону СВО. Что было в нем на этот раз? Узнала Дарья Боева.





Дарья Боева



