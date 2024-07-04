Главная » Новости



19:59, 4 июля 2024 года Вандалы терроризируют территорию КДЦ "Металлург" в Орле Это продолжается уже несколько месяцев.







Сотрудники КДЦ "Металлург" взывают орловцев к благоразумию. Вандалы несколько месяцев терроризируют недавно благоустроенную территорию центра – оставляют надписи на фасаде здания, лавках и урнах, ломают скамейки и бордюры. Не останавливают даже камеры видеонаблюдения.



Людмила Никитина, директор КДЦ "Металлург": «Буквально за два месяца три лавочки полностью вышли из строя. Неоднократно страдали качели. Какой надо обладать недюжинной силой, чтобы не просто погнуть, а сломать кусок металла. Это надо постараться».



Если нарушителей поймают, им придется ответить рублем. Размер штрафа может достичь 40 тысяч рублей. В отдельных случаях можно и вовсе попасть за решетку.



За пять месяцев 2024-го года в области случилось восемь зарегистрированных актов вандализма. Среди них нанесение надписей на транспорте и зданиях, повреждение остановочного павильона, дорожного знака и других объектов.



Особняком среди всего этого являются граффити. Помимо тегов на фасадах, часто можно заметить рекламу сайтов с продажей запрещенных веществ.



Психологи называют причинами вандализма способ выплеснуть агрессию или самоутвердиться. Иногда действие проходит под запрещенными веществами.





Владимир Маряшин



