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20:09, 3 июля 2024 года Губернатор Андрей Клычков проверил благоустройство общественных территорий в Новосиле 2 июля глава региона побывал в городе с рабочим визитом.







Накануне губернатор Орловской области Андрей Клычков находился в Новосиле с рабочим визитом. Глава региона проверил благоустройство в городе.



Андрей Клычков проинспектировал, как содержится территория "Васильковая гавань", как идут работы в рамках первого этапа благоустройства общественной территории "Феникс", а также посмотрел, как преобразился краеведческий музей после ремонта в рамках национального проекта "Культура".



Губернатор отметил, что рядом с "Васильковой гаванью" есть зона отдыха и водоем. Как подчеркнул Андрей Клычков, эти преимущества нужно использовать максимально.



На "Фениксе" глава региона рекомендовал подрядчику ускориться, чтобы объект можно было сдать раньше срока – в сентябре.





Екатерина Габова



