"Комбат" кисти орловского художника пополнил фонд белорусского музея
Картину Анатолия Костянникова в подарок президенту Александру Лукашенко передал губернатор Андрей Клычков.
Фото: Червенский районный краеведческий музей
Фонд Червенского районного краеведческого музея пополнила картина "Комбат" орловского художника Анатолия Костянникова. Полотно в подарок президенту Александру Лукашенко передал губернатор Андрей Клычков.
Картина вошла в экспозицию, посвященную событиям Великой Отечественной войны.