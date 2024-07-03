Главная » Новости



15:26, 3 июля 2024 года В Орловской области не смогли установить причину смерти беременной девушки Теперь исследованием причин трагедии в Ливенском районе займутся в орловской лаборатории.









Напомним, что на прошлой неделе супружеская пара из Ливенского района попала в больницу с подозрением на отравление. Девушка скончалась, ее муж был отправлен лечиться в Орел.



По сообщениям Роспотребнадзора, были взяты пробы оставшихся в квартире пострадавших арбуза, кукурузы, черешни, а также образцы арбуза из торговой сети для лабораторных исследований. По результатам содержание нитратов ниже норматива. Также в пробах не нашли превышение содержания пестицидов и токсичных элементов.

В Орловской области не смогли выяснить причину смерти 22-летней беременной ливенчанки. Об этом сообщает издание "Уездный город. Ливны". В свидетельстве о смерти указано, что ее причина не установлена. Анализы, которые проводили в Ливнах, не дали ответа на вопрос о причинах трагедии. Теперь исследованием займутся в орловской лаборатории.Напомним, что на прошлой неделе супружеская пара из Ливенского района попала в больницу с подозрением на отравление. Девушка скончалась, ее муж был отправлен лечиться в Орел.По сообщениям Роспотребнадзора, были взяты пробы оставшихся в квартире пострадавших арбуза, кукурузы, черешни, а также образцы арбуза из торговой сети для лабораторных исследований. По результатам содержание нитратов ниже норматива. Также в пробах не нашли превышение содержания пестицидов и токсичных элементов.





Артем Ежаков



