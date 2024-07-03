Главная » Новости



20:30, 3 июля 2024 года Вдове погибшего на фронте орловца вручили орден Мужества Торжественная церемония состоялась 3 июля в Мценске.



Фото: администрация города Мценска

Глава Мценска Николай Кочетаев и военный комиссар Валерий Зайцев вручили орден Мужества супруге Алексея Маслова, который погиб в ходе проведения СВО. Об этом сообщили в администрации города.



Алексей родился в Мценске в 1973 году. Окончил среднюю школу №7, затем учился в Орловском техническом университете. После службы в армии работал на Мценском литейном заводе и в Мценскмежрайгазе.



В феврале 2023 года Алексей подписал контракт с Министерством обороны и был направлен в район Краматорска (ДНР). Служил в должности командира взвода мотострелкового полка. Позывной "Тихон" выбрал в память о дедушке, который участвовал в Великой Отечественной войне.



Зимой 2023 года взвод Маслова пытался взять и удержать позицию противника. Получив ранение в бою, Алексей отказался от эвакуации. К сожалению, 16 декабря он погиб.



7 января 2024 года в Свято-Троицком храме Мценска состоялось прощание с Алексеем. Ему присвоен орден Мужества посмертно.



В феврале в школе №7 города Мценска была открыта Парта Героя. Об этом сообщала газета "Мценский край".





