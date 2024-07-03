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17:56, 3 июля 2024 года В музее писателей-орловцев заработало новое оборудование На него потратили девять миллионов рублей.







В музее писателей-орловцев заработало новое оборудование, приобретенное в рамках национального проекта "Культура". На него потратили девять миллионов рублей.



В музей купили подвесочные системы, аудио-, видео- и фотоаппаратуру, комплекты студийного света, экраны и проекторы, которые могут принимать участие в мероприятиях на улице, электронные киоски, компьютеры и принтеры. Бронированное стекло теперь позволяет выставить те предметы, которые многие годы хранились в фондах.





Эва Стасюлевич



