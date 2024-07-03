В музее писателей-орловцев заработало новое оборудование
На него потратили девять миллионов рублей.
В музее писателей-орловцев заработало новое оборудование, приобретенное в рамках национального проекта "Культура". На него потратили девять миллионов рублей.
В музей купили подвесочные системы, аудио-, видео- и фотоаппаратуру, комплекты студийного света, экраны и проекторы, которые могут принимать участие в мероприятиях на улице, электронные киоски, компьютеры и принтеры. Бронированное стекло теперь позволяет выставить те предметы, которые многие годы хранились в фондах.