Орловцы стали триумфаторами всероссийской "Гимнастрады"
Судьи отметили три номера наших спортсменов.
Фото: Всероссийская федерация художественной гимнастики
Орловцы — триумфаторы всероссийской "Гимнастрады". Судьи отметили три номера наших спортсменов.
В номинации "Общая гимнастика" лучшим стал номер "Чарующее пламя" Академии футбола имени Семина, золото танцевального марафона завоевали орловские "Русичи" с выступлением "Купите бублики". Лучшим номером в разделе "Гимнастические виды спорта" стало выступление сборной орловской школы спортивной гимнастики и акробатики "Russian style".
"Гимнастрада" — общероссийский соревновательный марафон. Его участники в возрасте от пяти лет и старше синхронно выполняют различные танцевальные и гимнастические упражнения с элементами акробатики и растяжки.