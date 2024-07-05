Юные футболисты стали призерами всероссийских турниров в Краснодарском крае
Орловщину представили ливенские команды.
Юные футболисты стали призерами всероссийских турниров в Краснодарском крае. Орловщину представили ливенские команды.
В "Кубке Финиста" ребята заняли третье место. Лучшим нападающим турнира стал Иван Глагазин, лучшим игроком назван Захар Потлов.
Две команды ливенцев боролись за награды в Анапе. Футболисты 2013-го года рождения в упорной борьбе заняли третье место, а юноши 2012-го года рождения стали вторыми. Лучшим бомбардиром здесь стал Кирилл Пищулин, а Илья Белых признан лучшим полузащитником турнира.