|
|четверг 4.07.2024 16:26:13
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
13:00, 4 июля 2024 года
Орловские армрестлеры привезли награды из ВладикавказаТам состоялись два крупных турнира.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловские армрестлеры привезли награды из Владикавказа. Там состоялись два крупных турнира.
В рамках соревнований "Вершина" золото завоевал Артем Деев. Также наш спортсмен взял серебряную награду по сумме двоеборья на всероссийском турнире памяти Асланбека Еналдиева.
Среди женщин Анастасия Жигалова в рамках памятного турнира стала третьей на левой руке, а на правой руке — пятой, по сумме двоеборья заняла четвертое место.
Анастасия Дорохова
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.