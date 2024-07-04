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10:30, 4 июля 2024 года Орловцы смогут вернуть часть расходов на оплату ЖКХ Субсидии доступны тем, кто тратит на оплату коммунальных услуг более 10% дохода семьи.



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Жители Орла смогут частично компенсировать свои расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Право на льготы имеют несколько категорий граждан: * пользователи жилых помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности; * наниматели жилых помещений по договору найма в частном жилищном фонде; * члены жилищного или жилищно-строительного кооператива; * собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома). Однако стоит учесть, что субсидии не предоставляются при наличии просроченной задолженности по коммунальным платежам. Оформить заявление на получение льготы можно онлайн на портале "Госуслуги". С начала года субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг получают более 5,5 тысяч жителей Орловской области.





Анна Федина



