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17:19, 3 июля 2024 года В Орле отремонтируют улицу Полесскую Работы затронут участок от улицы Максима Горького до улицы Генерала Родина.





В Орле отремонтируют автодорогу по улице Полесской. Работы затронут участок от улицы Максима Горького до улицы Генерала Родина. Соответствующий электронный аукцион на поиск подрядчика объявлен на Госзакупках. Начальная цена составляет почти 43,8 миллиона рублей. Заявки ждут до 10 июля.



Работы должны выполнить до 15 октября. Гарантийный срок на объект, дорожную одежду, искусственные сооружения и бортовые камни устанавливается сроком на семь лет.





Артем Ежаков



