Орловские газодымозащитники стали одними из лучших в ЦФО

Соревнования прошли в Туле.

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В соревнованиях, которые проходили в Туле, участвовали 17 команд. Каждая должна была выполнить поставленную задачу - потушить пожар и спасти людей в условиях, когда невозможно дышать.

Соревнования проходили два дня. В первый день пожарные демонстрировали свои теоретические знания, а во второй - проводили работы по спасению условного пострадавшего, оттачивая свои профессиональные навыки.

По итогам конкурса команда Главного управления МЧС России по Орловской области заняла третье место среди команд ЦФО. Первое место досталось огнеборцам из Новомосковска, а второе - сотрудникам из Воронежской области.