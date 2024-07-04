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14:30, 4 июля 2024 года

Орловские газодымозащитники стали одними из лучших в ЦФО

Соревнования прошли в Туле.

Фото: архив

Орловские газодымозащитники показали высокий уровень профессионализма и стали одними из лучших в Центральном федеральном округе.
 
В соревнованиях, которые проходили в Туле, участвовали 17 команд. Каждая должна была выполнить поставленную задачу - потушить пожар и спасти людей в условиях, когда невозможно дышать. 
 
Соревнования проходили два дня. В первый день пожарные демонстрировали свои теоретические знания, а во второй - проводили работы по спасению условного пострадавшего, оттачивая свои профессиональные навыки.
 
По итогам конкурса команда Главного управления МЧС России по Орловской области заняла третье место среди команд ЦФО. Первое место досталось огнеборцам из Новомосковска, а второе - сотрудникам из Воронежской области.
 
Все участники получили грамоты, а призеры были награждены медалями. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС России по Орловской области



Анна Федина
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