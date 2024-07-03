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17:00, 3 июля 2024 года Жильцы аварийного дома на Грановского в Орле записали видеообращение к Бастрыкину Они жалуются на действия застройщика.







Жильцы аварийного дома на улице Грановского записали видеообращение к главе следственного комитета Александру Бастрыкину. Главная причина, по их мнению — "беспредел" застройщика.



Собственники уверены, что их права нарушили, поскольку не предложили для согласования проекты договоров купли-продажи или обмена жилья. Вместо этого застройщик предложил выплатить за их квартиры по 500 тысяч рублей.

Также жильцы заявляют, что в непосредственной близости от их дома начато незаконное строительство многоэтажки, что способствовало появлению сквозных трещин и непосредственно угрозе обрушения.





Анна Вайсергисер



