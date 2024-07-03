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16:30, 3 июля 2024 года Детский парк Орла на время стал цветником из роз Там представили 200 сортов цветка.







29 июня Детский парк Орла на время стал цветником из роз. На выставке представили 200 сортов цветка, хотя изначально планировали примерно в два раза меньше.



Орловцы увидели как современные, недавно выведенные сорта, так и классические. Свои сорта показали три производителя и два частных коллекционера.



Организаторы обещают, что это был не последний цветочный фестиваль на Орловщине. Ранее орловцы увидели аналогичную выставку пионов.





Екатерина Габова



