Жителей частного сектора Мценска обеспечили качественным энергоснабжением

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14:30, 3 июля 2024 года
Жителей частного сектора Мценска обеспечили качественным энергоснабжениемВоздушную линию на самонесущий изоляционный провод заменили энергетики.
Фото: Ольга Супонева
Жители частного сектора Мценска получили качественное энергоснабжение благодаря усилиям энергетиков. Воздушную линию заменили на самонесущий изоляционный провод, который является более безопасным и надежным.
О ходе работ в прямом эфире в соцсетях рассказал губернатор Андрей Клычков. По его словам, специалисты Мценского филиала распределительной сетевой компании "Орелоблэнерго" реконструировали 2,5 километра воздушных линий на улицах Лицейская, Кирпичникова, Жегалкина и Вознесенского.
Работы провели благодаря инвестиционной программе на 2024 год.
Маргарита Дружбина