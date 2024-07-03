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14:30, 3 июля 2024 года Жителей частного сектора Мценска обеспечили качественным энергоснабжением Воздушную линию на самонесущий изоляционный провод заменили энергетики.



Фото: Ольга Супонева

Жители частного сектора Мценска получили качественное энергоснабжение благодаря усилиям энергетиков. Воздушную линию заменили на самонесущий изоляционный провод, который является более безопасным и надежным. О ходе работ в прямом эфире в соцсетях рассказал губернатор Андрей Клычков. По его словам, специалисты Мценского филиала распределительной сетевой компании "Орелоблэнерго" реконструировали 2,5 километра воздушных линий на улицах Лицейская, Кирпичникова, Жегалкина и Вознесенского.



Работы провели благодаря инвестиционной программе на 2024 год.





Маргарита Дружбина



