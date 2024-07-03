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14:00, 3 июля 2024 года

В Орле состоялся турнир по дзюдо памяти Ивана Мосякина

В соревнованиях участвовали спортсмены из 10 регионов РФ.



В ТМК "Гринн" в Орле состоялся второй межрегиональный Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти Ивана Мосякина.

В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов в возрасте до 15 лет из 10 регионов РФ. Среди гостей - юные дзюдоисты из Республики Алтай, Камчатского края и Донецкой Народной Республики.

Иван Яковлевич Мосякин был предан спорту всю свою жизнь. В 1990-е годы он был президентом ФК "Орёл", а затем руководил федерацией дзюдо. Он никогда не отказывал в просьбах и был убежден, что спорт необходим каждому.
﻿"В последние годы своей жизни Иван Яковлевич активно занимался развитием спорта среди старшего поколения, но никогда не забывал и о молодежи и подростках. Он говорил, что будущее нашей страны зависит от молодых и здоровых ребят", - отметил заместитель председателя орловского горсовета Владимир Негин. 



Анастасия Дорохова
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