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13:30, 3 июля 2024 года

Музей Лескова в Орле отметил 50-летний юбилей

Его фонды хранят свыше трех тысяч подлинников.



Уникальный музей Николая Семеновича Лескова в Орле отпраздновал свой 50-летний юбилей. В его фондах хранится более трех тысяч подлинных экспонатов, принадлежавших писателю и его семье.

Музей находится в здании, которое было построено знаменитым архитектором Тибо-Бриньолем. К сожалению, из-за некачественного ремонта музей пока закрыт.
 
Часть экспозиции перенесли в музей Грановского, где и состоялось празднование. Сотрудники лесковского музея напомнили, что коллекция начала формироваться еще в 1918 году и продолжалась в 30-х, 50-х и 70-х годах прошлого века. 

В день рождения музея Лескова его коллекция живописи пополнилась - художник Андрей Мазин подарил свой пейзаж с видом на реку Гостомль из серии "По Лесковским местам".



Эва Стасюлевич
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