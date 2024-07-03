Музей Лескова в Орле отметил 50-летний юбилей

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13:30, 3 июля 2024 года
Музей Лескова в Орле отметил 50-летний юбилейЕго фонды хранят свыше трех тысяч подлинников.
Уникальный музей Николая Семеновича Лескова в Орле отпраздновал свой 50-летний юбилей. В его фондах хранится более трех тысяч подлинных экспонатов, принадлежавших писателю и его семье.
Музей находится в здании, которое было построено знаменитым архитектором Тибо-Бриньолем. К сожалению, из-за некачественного ремонта музей пока закрыт.
Часть экспозиции перенесли в музей Грановского, где и состоялось празднование. Сотрудники лесковского музея напомнили, что коллекция начала формироваться еще в 1918 году и продолжалась в 30-х, 50-х и 70-х годах прошлого века.
В день рождения музея Лескова его коллекция живописи пополнилась - художник Андрей Мазин подарил свой пейзаж с видом на реку Гостомль из серии "По Лесковским местам".
Эва Стасюлевич