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11:25, 3 июля 2024 года

В Орловской области построили элеватор мощностью до 35 тысяч тонн зерна

Этому комплексу нет аналогов ни в одном регионе России.



В рамках аграрной недели в Новосильском районе состоялось открытие элеватора мощностью до 35 тысяч тонн зерна. Это уникальный комплекс, не имеющий аналогов в России.
 
Все процессы здесь полностью автоматизированы, что позволяет осуществлять приемку, сушку и отгрузку зерна без участия рабочих. За одну смену можно отгрузить до 1000 тонн зерна. Кроме того, элеватор оборудован системой аэрации, которая обеспечивает оптимальные условия хранения.
 
Это вторая очередь новосильского элеватора. Его емкость составляет 34,3 тысячи тонн. Первая очередь, рассчитанная на 30 тысяч тонн зерна, была запущена еще в 2018 году. Однако растущая урожайность показала, что этого объема уже недостаточно.
 
Всего в регионе функционирует 27 элеваторов. За последние пять лет урожайность зерновых культур увеличилась на 9,5 центнеров с гектара.


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Екатерина Габова
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