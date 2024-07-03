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10:50, 3 июля 2024 года В Орловской области горел экскаватор ЧП произошло в деревне Первый Воин Мценского района.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

2 июля около часа дня в деревне Первый Воин Мценского района Орловской области загорелся экскаватор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. В результате пожара были повреждены кабина и аккумуляторный отсек техники. К счастью, никто не пострадал. Причины возгорания выясняются. Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 22 раза, 10 из которых - на ликвидацию возгораний.





Маргарита Дружбина



