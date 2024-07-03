В Орловской области горел экскаватор

|Главная » Новости
10:50, 3 июля 2024 года
В Орловской области горел экскаваторЧП произошло в деревне Первый Воин Мценского района.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
2 июля около часа дня в деревне Первый Воин Мценского района Орловской области загорелся экскаватор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
В результате пожара были повреждены кабина и аккумуляторный отсек техники. К счастью, никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.
Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 22 раза, 10 из которых - на ликвидацию возгораний.
Маргарита Дружбина