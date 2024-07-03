среда 3.07.2024 12:26:27 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

10:30, 3 июля 2024 года

В Орловской области установилась аномальная жара

4 июля температурные показатели могут достичь рекордных значений.



В Орловской области установилась аномальная жара. Днем температура воздуха достигает +34 градусов, а вечером не опускается ниже +16-21. Даже слабый юго-восточный ветер не приносит облегчения.
 
В ответе за такую погоду северо-атлантический циклон, который принес теплые воздушные массы. По прогнозам синоптиков, 4 июля температурные показатели могут достичь рекордных значений.
 
Кардиологи также предупреждают о возможных последствиях 30-градусной жары для работы сердца и сосудов. Учащенное сердцебиение, длительное пребывание на солнце могут привести к гипертоническим кризам, артериальным тромбозам и даже инфаркту.
 
Чтобы обезопасить организм, рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11 до 18 часов, включить в рацион больше растительной пищи и пить не менее 2 литров жидкости. А любителям отдыха на воде не стоит забывать о правилах безопасности. 



Юлия Опанасюк
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.