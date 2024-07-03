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10:30, 3 июля 2024 года
В Орловской области установилась аномальная жара4 июля температурные показатели могут достичь рекордных значений.
В Орловской области установилась аномальная жара. Днем температура воздуха достигает +34 градусов, а вечером не опускается ниже +16-21. Даже слабый юго-восточный ветер не приносит облегчения.
В ответе за такую погоду северо-атлантический циклон, который принес теплые воздушные массы. По прогнозам синоптиков, 4 июля температурные показатели могут достичь рекордных значений.
Кардиологи также предупреждают о возможных последствиях 30-градусной жары для работы сердца и сосудов. Учащенное сердцебиение, длительное пребывание на солнце могут привести к гипертоническим кризам, артериальным тромбозам и даже инфаркту.
Чтобы обезопасить организм, рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11 до 18 часов, включить в рацион больше растительной пищи и пить не менее 2 литров жидкости. А любителям отдыха на воде не стоит забывать о правилах безопасности.
Юлия Опанасюк