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12:30, 3 июля 2024 года До 2029 года "Квадра" заменит орловские тепловые сети за свой счет На сегодняшний день износ различных участков сетей составляет от 45 до 100%.



Фото: архив

Депутаты утвердили инвестиционную программу АО "Квадра"-"Орловская генерация" на период с 2025 по 2029 год. В рамках этой программы компания планирует направить около 1,5 миллиарда рублей на восстановление тепловых сетей. Согласно информации, опубликованной на сайте орловского горсовета, эти средства будут использованы для замены старых участков сетей, приобретения необходимого оборудования для ремонтных работ, а также для внедрения системы диспетчеризации и погодного регулирования на центральных тепловых пунктах. При этом для жителей Орла тариф на тепловую энергию не будет повышен выше установленного уровня.





Анна Федина



