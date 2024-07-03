Волонтеров из Орла приглашают помочь в восстановлении жилых домов в Мариуполе
Силами неравнодушных орловцев восстановлено уже более 200 жилых зданий.
Фото: архив
Волонтеров приглашают помочь в ремонте социально значимых объектов, где проживают пожилые люди, инвалиды и многодетные семьи, которые не могут выполнить ремонт самостоятельно. Набор организует Минстрой России совместно с Русской Православной Церковью.
Для работы ждут мужчин от 18 лет, без опыта, но с навыками в области строительства. Это могут быть плотники, кровельщики, монтажники, электрики, сантехники, отделочники. Как сообщает портал Орловской области, затраты на проезд, проживание и питание для волонтеров возьмет на себя Синодальный отдел Русской Православной Церкви.
Смена продлится 10 дней, включая дорогу. Чтобы стать волонтером-ремонтником, нужно заполнить анкету на сайте https://bit.ly/dobroremont или позвонить на горячую линию "Милосердие" 8 8007070222.