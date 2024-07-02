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20:00, 2 июля 2024 года Колхозный мост в Орле готов на треть Подрядчик обещает закончить его раньше срока.







Колхозный мост возведут раньше срока. Это озвучил подрядчик. Благоприятные погодные условия позволяют опередить график. Ранее сообщалось, что для движения переправу планируют открыть в феврале 2025 года.



Реконструкцией занимается подрядная организация, за плечами которой уже есть строительство моста через Оку в деревне Тайное и Красный мост.



В настоящий момент на объекте трудятся порядка 65 специалистов и 12 единиц техники. 30% от общего объема строительно-монтажных работ уже выполнено. Новая переправа будет шире на шесть метров, получит две полосы движения и два тротуара для пешеходов.



Уже возведены полностью все опоры. Рабочие занимаются подъездными путями и переносом коммуникаций.





Владимир Маряшин



