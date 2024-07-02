Колхозный мост в Орле готов на треть

Колхозный мост возведут раньше срока. Это озвучил подрядчик. Благоприятные погодные условия позволяют опередить график. Ранее сообщалось, что для движения переправу планируют открыть в феврале 2025 года.
Реконструкцией занимается подрядная организация, за плечами которой уже есть строительство моста через Оку в деревне Тайное и Красный мост.
В настоящий момент на объекте трудятся порядка 65 специалистов и 12 единиц техники. 30% от общего объема строительно-монтажных работ уже выполнено. Новая переправа будет шире на шесть метров, получит две полосы движения и два тротуара для пешеходов.
Уже возведены полностью все опоры. Рабочие занимаются подъездными путями и переносом коммуникаций.