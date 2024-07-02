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18:21, 2 июля 2024 года
В Орловской области снова снизилась заболеваемость ОРВИЧисло случаев COVID-19 подросло.
В Орловской области снова снизилась заболеваемость ОРВИ. В период с 24 по 30 июня в больницы обратились 1644 обращения. Это на 140 случаев меньше показателя минувшей семидневки.
Немного выросла доля пациентов в возрасте до 14 лет – 56,8% против 58,3%. Подросло и число больных COVID-19. На минувшей неделе подтвердился 21 случай. Неделей ранее их было 14.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, сейчас в области циркулируют сезонные коронавирусы и риновирусы.
Артем Ежаков
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