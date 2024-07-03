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11:50, 3 июля 2024 года В Орле стартует ежегодная акция "Дорога в школу" Будущим первоклассникам из малоимущих семей помогут подготовиться к учебному году.



Фото: архив

В Орле стартует ежегодная акция "Дорога в школу". Будущим первоклассникам из малоимущих семей помогут подготовиться к предстоящему учебному году.



К 1 сентября для детей закупят более 100 ярких ортопедических облегченных ранцев. Присоединиться к акции могут все неравнодушные жители.



Для ребят необходимо закупить пеналы, тетради в клетку и линейку, альбомы для рисования, цветную бумагу, картон, фломастеры, краски, кисти, пластилин, клей, ножницы, ручки, карандаши и другие канцелярские принадлежности. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Орла.





Маргарита Дружбина



