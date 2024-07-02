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19:00, 2 июля 2024 года

Росгвардейцы проверяют вооруженных орловцев

Сейчас их на учете ведомства более 19 тысяч.



Росгвардейцы проверяют вооруженных орловцев. Сейчас их на учете ведомства более 19 тысяч. В их владении порядка 35 тысяч единиц оружия.

С 2022-го года в закон ввели обязательное условие. Раз в пять лет нужно проходить медицинский осмотр и иметь документ, подтверждающий прохождение знаний правил обращения с огнестрельным оружием.

По результатам надзорных мероприятий составлено более двухсот протоколов об административных правонарушениях, изъято более двухсот единиц оружия и аннулировано 145 лицензий и разрешений.

К слову, орловцы могут пожертвовать оружие на нужды СВО. Дарителю при посещении подразделений лицензионно-разрешительной работы необходимо взять с собой паспорт, разрешение и оружие в чехле для составления договора дарения с Министерством обороны. Предпочтение отдается 12-м и 16-м калибрам. Охотничьи дробовики очень эффективны в борьбе с дронами.



Антон Сорокин
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