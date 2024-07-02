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15:05, 2 июля 2024 года В Верховском районе в разгаре заготовка кормов На полях одного из крупнейших племенных заводов области задействовано 13 единиц техники.







В Верховском районе полным ходом идет заготовка кормов. На полях одного из крупнейших племенных заводов области трудятся 13 единиц спецтехники, включая новый комбайн стоимостью почти 90 миллионов рублей. Работа начинается в семь утра. Как только пыль от предыдущего "Камаза" успевает осесть, на загрузку уже подъезжает следующий. Все корма свозят к двум сенажным траншеям, которые в этом году были реконструированы: их увеличили в длине, ширине и высоте. Здесь начинается процесс трамбовки.



Два трактора "Кировец", каждый весом 24 тонны, выдавливают кислород, чтобы предотвратить развитие плесени. Цель - обеспечить долгосрочное хранение кормов без потери качества. В одну траншею заложили почти 4,5 тысячи тонн кормов. На очереди вторая траншея. Заготавливают запасы на целый год вперед.



Общая численность поголовья - 7500 животных. Чтобы всех прокормить, еще заготавливают многолетние травы и кукурузу. Всего кормовыми культурами засеяно более четырех тысяч гектаров земли.





Мария Семак



