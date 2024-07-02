Орловский театр имени Тургенева закрыл 209-й сезон

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18:00, 2 июля 2024 года
Орловский театр имени Тургенева закрыл 209-й сезонПублику порадовали премьерой "Очарованного странника".
Орловский государственный академический театр имени Тургенева закрыл 209-й сезон. Публику порадовали премьерой "Очарованного странника".
Также выбрали лучших актера и актрису по мнению зрителей. Ими стали Александр Козлов и Светлана Мартюшева.
Впереди у актеров ОГАТ еще два фестиваля, а сразу после начнется подготовка к новому сезону. Откроют его чеховским "Вишневым садом".
Елена Степовая
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