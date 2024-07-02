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17:26, 2 июля 2024 года

Орел будет сотрудничать с Гомелем

О подписании соглашения рассказал мэр Юрий Парахин.


2 июня мэр Орла Юрий Парахин и председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов подписали соглашение о сотрудничестве между городами. Стороны будут сотрудничать по экономическому, культурному, научному и социальному направлениям.
Юрий Парахин, мэр города Орла: "Уверен, что взаимодействие будет продуктивным и успешным как на благо наших государств, так и на благо наших братских народов".
Мэр Орла находится в Гомеле в рамках празднования 80-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В нем участвовали множество орловцев.


Артем Ежаков
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