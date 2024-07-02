|
|Главная » Новости
17:00, 2 июля 2024 года
В Орловской области снизился уровень безработицыВ настоящее время в регионе официально без работы остаются 1148 человек.
Фото: архив
В Орловской области снизился уровень безработицы на 0,1%. Об этом информирует Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости региона.
Сейчас уровень регистрируемой безработицы составляет 0,3% от общего числа рабочей силы. Для сравнения, в 2024 году этот показатель был равен 0,4%.
На данный момент в регионе зарегистрировано 1148 безработных. При этом работодатели заявили о наличии 13983 свободных вакансий.
Маргарита Дружбина