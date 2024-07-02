В Орловской области снизился уровень безработицы

В настоящее время в регионе официально без работы остаются 1148 человек.

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Сейчас уровень регистрируемой безработицы составляет 0,3% от общего числа рабочей силы. Для сравнения, в 2024 году этот показатель был равен 0,4%.

На данный момент в регионе зарегистрировано 1148 безработных. При этом работодатели заявили о наличии 13983 свободных вакансий.

