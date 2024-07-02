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15:30, 2 июля 2024 года
Советский район Орла на три дня останется без горячей водыСпециалисты будут ремонтировать участок теплосети по улице 60 лет Октября.
Советский район Орла на три дня останется без горячей воды. Специалисты будут ремонтировать участок теплосети по улице 60 лет Октября, рассказали в филиале "Квадры".
Ограничения продлятся с 09:00 3 июля до 22:00 5 июля.
Артем Ежаков
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