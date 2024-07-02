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15:00, 2 июля 2024 года В Орле зафиксирован температурный рекорд Он обновился впервые с 1964 года.





В Орле побит температурный рекорд. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

1 июля воздух в областной столице прогрелся до 31,5 градуса. Предыдущий рекорд датирован 1964 годом. Тогда столбики термометров показали 31,1 градуса.

Жара в Орловской области, по прогнозам синоптиков, спадет к пятнице.





Артем Ежаков



