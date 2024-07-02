Андрей Клычков проверил благоустройство в Новосиле
Губернатор Орловской области находится в городе с рабочим визитом.
2 июля губернатор Орловской области Андрей Клычков находится в Новосиле с рабочим визитом. Глава региона проверил благоустройство в городе.
Андрей Клычков проинспектировал, как содержится территория "Васильковая гавань", как идут работы в рамках первого этапа благоустройства общественной территории "Феникс", а также посмотрел, как преобразился краеведческий музей после ремонта в рамках национального проекта "Культура".