Орловские акробаты стали одними из лучших на международных соревнованиях

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13:00, 3 июля 2024 года
Орловские акробаты стали одними из лучших на международных соревнованияхТурнир состоялся в городе Алматы.
Фото: архив
Воспитанники спортивной школы гимнастики и акробатики стали третьими в международном турнире, который проходил в Казахстане.
В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из шести стран: России, Китая, Беларуси, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана.
В результате упорной борьбы женская пара Кира Медведева
и Екатерина Клепова
завоевала бронзовые награды.
Как сообщает
Центр физкультурных и спортивных мероприятий, орловские акробаты тренируются под руководством Евгения Тарасова.
Маргарита Дружбина