вторник 2.07.2024 16:51:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

13:30, 2 июля 2024 года

В Орле прошла акция по сбору донорской крови

Участие в ней приняли сотрудники детской поликлиники №1.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Сотрудники детской поликлиники № 1 присоединились к донорской акции, организованной Службой крови Орловской области. Специально для этого на базу поликлиники приехал мобильный комплекс для заготовки крови. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. 
 
В акции приняли участие 35 сотрудников, многие из которых стали донорами впервые. Среди них была и главная медсестра поликлиники Олеся Исаева.
"В новостях я увидела объявление Службы крови о том, что им нужна кровь определенной группы. Тогда мы решили организовать массовую акцию донорства. Нам удалось быстро собрать группу активистов, готовых принять участие в акции, и мобильный комплекс приехал к нам", - рассказала Олеся Исаева.



Маргарита Дружбина
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.