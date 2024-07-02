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13:30, 2 июля 2024 года В Орле прошла акция по сбору донорской крови Участие в ней приняли сотрудники детской поликлиники №1.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Сотрудники детской поликлиники № 1 присоединились к донорской акции, организованной Службой крови Орловской области. Специально для этого на базу поликлиники приехал мобильный комплекс для заготовки крови. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. В акции приняли участие 35 сотрудников, многие из которых стали донорами впервые. Среди них была и главная медсестра поликлиники Олеся Исаева. "В новостях я увидела объявление Службы крови о том, что им нужна кровь определенной группы. Тогда мы решили организовать массовую акцию донорства. Нам удалось быстро собрать группу активистов, готовых принять участие в акции, и мобильный комплекс приехал к нам", - рассказала Олеся Исаева.





Маргарита Дружбина



