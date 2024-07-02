В Орловской области в ДТП погиб 60-летний мужчина

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10:50, 2 июля 2024 года
В Орловской области в ДТП погиб 60-летний мужчинаТрагедия случилась в деревне Барково Ливенского района.
Фото: Управлегие Госавтоинспекции Орловской области
30 июня в деревне Барково Ливенского района Орловской области произошла трагедия - погиб пожилой мужчина.
Как сообщили
в Управлении Госавтоинспекции Орловской области
, 36-летний водитель автомобиля "Опель" двигался со стороны Ливен в направлении села Долгое и не справился с управлением. Он съехал с проезжей части и сбил 60-летнего мужчину.
В результате ДТП водитель и женщина-пассажир автомобиля получили травмы и были доставлены в Ливенскую районную больницу. К сожалению, мужчина-пешеход скончался до приезда скорой помощи.
Маргарита Дружбина