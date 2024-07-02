Главная » Новости



10:50, 2 июля 2024 года В Орловской области в ДТП погиб 60-летний мужчина Трагедия случилась в деревне Барково Ливенского района.



Фото: Управлегие Госавтоинспекции Орловской области

30 июня в деревне Барково Ливенского района Орловской области произошла трагедия - погиб пожилой мужчина. Управлении Госавтоинспекции Орловской области, 36-летний водитель автомобиля "Опель" двигался со стороны Ливен в направлении села Долгое и не справился с управлением. Он съехал с проезжей части и сбил 60-летнего мужчину. Как сообщили , 36-летний водитель автомобиля "Опель" двигался со стороны Ливен в направлении села Долгое и не справился с управлением. Он съехал с проезжей части и сбил 60-летнего мужчину. В результате ДТП водитель и женщина-пассажир автомобиля получили травмы и были доставлены в Ливенскую районную больницу. К сожалению, мужчина-пешеход скончался до приезда скорой помощи.





Маргарита Дружбина



