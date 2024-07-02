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12:30, 2 июля 2024 года Призывники из Орла отправились служить в погранвойска Провожали будущих пограничников близкие и родные на вокзале.



Фото: администрация города Орла

Орловские новобранцы отправились служить на границу. Как сообщили в мэрии Орла, этот призыв особенный: он стал первым за последние 17 лет. На железнодорожном вокзале будущих пограничников провожали их близкие и родные. С напутственным словом к ним обратился член правления Орловской региональной общественной организации ветеранов пограничных войск "Пограничник" Игорь Афанасьев.

"Вы отправляетесь в самые элитные войска - пограничные. Я уверен, что вы с честью и достоинством исполните свой конституционный долг. Этот год пролетит незаметно, но я твердо убежден, что он закалит вас. Из юношей, которые сейчас сидят передо мной, вырастут настоящие мужчины не только на словах, но и на деле", - сказал Игорь Афанасьев.





