В Орловской области продолжают развивать промышленный туризм

С экскурсиями на производстве побывали уже больше 10 тысяч человек.

Наш регион уже вошел в десятку лучших в стране по развитию промышленного туризма. Маршруты трех орловских предприятий были признаны лучшими в России и включены во всероссийский путеводитель. В ближайшем будущем появится четвертый резидент - мценский завод по переработке медного лома и печатных плат.