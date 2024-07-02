Судебные приставы передали на фронт конфискованный у орловцев транспорт

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11:25, 2 июля 2024 года
Судебные приставы передали на фронт конфискованный у орловцев транспортДля нужд СВО отправились автомобиль и мотоцикл.
Фото: архив
В Орловской области судебные приставы передали конфискованные у нарушителей автомобиль и мотоцикл в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Орловской области.
Владельцы этих транспортных средств ранее были лишены прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на это, они снова сели за руль и были остановлены сотрудниками Госавтоинспекции.
Суд признал нарушителей виновными в совершении административного правонарушения и постановил конфисковать их автомобиль и мотоцикл. После этого судебные приставы передали транспортные средства военнослужащим, которые используют их в зоне проведения СВО.