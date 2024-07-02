Судебные приставы передали на фронт конфискованный у орловцев транспорт

Для нужд СВО отправились автомобиль и мотоцикл.

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Владельцы этих транспортных средств ранее были лишены прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на это, они снова сели за руль и были остановлены сотрудниками Госавтоинспекции.

Суд признал нарушителей виновными в совершении административного правонарушения и постановил конфисковать их автомобиль и мотоцикл. После этого судебные приставы передали транспортные средства военнослужащим, которые используют их в зоне проведения СВО.