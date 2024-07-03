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8:45, 3 июля 2024 года Под Орлом отремонтировали еще один двор Работы по благоустройству завершились в селе Верхняя Любовша Краснозоренского района.



Фото: ГУП ОО "Дорожная служба"

В Краснозоренском районе произошли приятные изменения. В селе Верхняя Любовша благоустроили придомовую территорию на улице Набережной.



Как Теперь двор стал гораздо более комфортным для жизни. На площадке отрегулировали высоту крышек колодцев, уложили надежное основание и заасфальтировали покрытие. Также установили бордюры, скамейки, урны и светильники. Кроме того, подъезд к дому заасфальтировали, а обочины укрепили.Как отметили в "Дорожной службе", жители села могут наслаждаться чистым и ухоженным обновленным двором.





