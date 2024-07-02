В июне в водоемах Орловской области утонули шесть человек

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8:45, 2 июля 2024 года
В июне в водоемах Орловской области утонули шесть человекДвух жителей удалось спасти.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
С приходом жаркой погоды возросло число несчастных случаев на воде. По информации Главного управления МЧС России по региону, с начала лета в водоемах Орловской области утонули шесть человек. Двоих, включая ребенка, удалось спасти.
Чтобы предотвратить подобные трагедии, сотрудники МЧС ежедневно патрулируют водоемы. Им помогают спасатели, общественники и полицейские. Отдыхающих предупреждают о правилах безопасного поведения на воде. Елена Переверзева, начальник отдела безопасности людей на водных объектах, отметила, что для мониторинга ситуации также используются беспилотные летательные аппараты.
Специалисты МЧС советуют отдыхать только в специально оборудованных местах, не употреблять алкоголь и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра взрослых.