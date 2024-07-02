В июне в водоемах Орловской области утонули шесть человек

Двух жителей удалось спасти.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Чтобы предотвратить подобные трагедии, сотрудники МЧС ежедневно патрулируют водоемы. Им помогают спасатели, общественники и полицейские. Отдыхающих предупреждают о правилах безопасного поведения на воде. Елена Переверзева, начальник отдела безопасности людей на водных объектах, отметила, что для мониторинга ситуации также используются беспилотные летательные аппараты.

Специалисты МЧС советуют отдыхать только в специально оборудованных местах, не употреблять алкоголь и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра взрослых.