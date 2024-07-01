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20:35, 1 июля 2024 года Под Орлом прошел Всероссийский тургеневский праздник Возможность прочувствовать атмосферу жизни писателя вновь организовали в Спасском-Лутовиново.







В Спасском-Лутовиново прошел Всероссийский тургеневский праздник. Гостям снова дали возможность прочувствовать атмосферу жизни писателя.



Для гостей организовали игры в бадминтон, крокет, серсо и шахматы, катание на лошадях и лодках. Работали площадки "Усадебное варенье" и "Дворянский пикник", "Игра в портреты". Также публика услышала концерт Московского молодежного камерного оркестра. Специальным гостем стал приглашенный солист Большого театра Алексей Татаринцев.



Приятной традицией стали подарки от мецената Андрея Конькова. Он выкупает письма Тургенева на различных аукционах, а после преподносит в дар музею. Их было 35, а стало на два больше.



После концерта гостей ждал большой усадебный бал.





Анастасия Тычинская



